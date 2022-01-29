تنسيق بين الاتحادي “الأصل” وحركة “حق”





اتفق الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وحركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)، على التنسيق الكامل بينهما في كافة القضايا.

وشهد المركز العام للاتحادي الأصل بالخرطوم اجتماعاً ثنائيا بين قيادة الحزب وحركة (حق)، وناقش الجانبان الوضع السياسي الراهن وتجربة الانتقال وتحديات المرحلة السياسية في الساحة السودانية.

وبحسب تعميم صحفي، قرر الطرفان عدداً من الموجهات على رأسها التنسيق الكامل بينهما على كافة القضايا، فضلاً عن بناء وتصميم آليات العمل المشترك على كافة الأصعدة بما فيها المستوي التنظيمي والفئوي وبناء تحالف سياسي يتجنب أخطاء الماضي بعيداً عن التشنجات والاقصاء، علاوة على تعزيز فرص الوحدة الوطنية وفضاءات بناء العمل الوطني.

وأشاد أمين الإعلام، الناطق الرسمي باسم الاتحادي الديمقراطي عمر خلف الله يوسف، بالاتفاق المشترك مع حركة (حق)، ونوه إلى حوجة الساحة السودانية لهذه الخطوة الوفاقية التي تساعد على تمتين التواصل بين القوى السياسية كافة لقيام وطن معافى.

من جانبه، قال الأمين العام لحركة (حق) حبيب العبيد، إن التنسيق بين الحزبين مبادرة سياسية إيجابية لها ما بعدها في المستقبل، حيث تشكِّل لبنة قوية تنسحب عليها الكثير من الآمال.

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