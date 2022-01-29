السوباط: تنظيم انتخابات اتحاد اصحاب العمل ومعالجة مشاكل قطاعاته اولويات للجنةالتسيير





أكد رئيس اتحاد اصحاب العمل السوداني الاستاذ هشام حسن السوباط اهتمامه بالسعي الجاد لتنفيذ وتحقيق مهام تكليف وتفويض لجنة تسيير الاتحاد وفق برامج محددة في اسرع وقت والمتمثلة في الترتيب والتنظيم لاجراء واقامة انتخابات الاتحاد العام والاتحادات القطاعية الى جانب الاضطلاع بمهام تسيير اعمال ومهام انشطة الاتحاد لخدمة القطاع الخاص ومعالجة المشاكل التي قد تطرأ.. واوضح رئيس الاتحاد وفق (سونا) عقب انعقاد اجتماع اللجنة المفوضة والمكلفة لتسيير الاتحاد بمكتبه بمقر الاتحاد بحضور المدير العام للاتحاد ابوبكر محمد نور المحجوب ان الفترة المقبلة ستشهد وضع جداول زمنية محددة بكل تفاصيلها لاقامة الانتخابات للاتحاد بجانب اجراء عدد من الاتصالات بهدف التنسيق مع الاجهزة الحكومية بالدولة لايجاد الحلول اللازمة لكثير من القضايا والمشاكل التي تواجه انشطة مجالات القطاع الخاص الصناعية والتجارية والزراعية والنقل.

الخرطوم ( كوش نيوز)