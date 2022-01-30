شرطة السودان تعلن بتر يد ضابط وإصابة عدد 62 من منسوبيها ووفاة متظاهر في مواكب الخرطوم





وزارة الداخلية

رئاسة قوات الشرطة

هيئة التوجيه والخدمات

الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة

*بيان صحفي*

في إطار الحراك والجدول المعلن في شهر يناير

شهدت بعض الولايات وقفات ومواكب سلمية محدودة يوم الأحد وتفرغت دون تعامل الشرطة معها كما شهدت ولاية الخرطوم مسيرات ومواكب بعدد من محليات الولاية وظلت قوات الشرطة تضطلع بواجباتها في تأمين المواكب والممتلكات العامة والخاصة حيث تجمهر عدد من المتظاهرين وقاموا باقتحام القسم الأوسط ام درمان وإتلاف النوافذ والزجاج والأثاثات ومبردات مياه الشرب بالقسم وإستخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع وتمكنت من السيطرة علي الموقف .

كما تعاملت الشرطة مع مواكب محلية الخرطوم خاصة منطقة موقف شروني حتي إنتهاء المواكب وقد توفي احد المتظاهرين ونعرض ضابط شرطة برتبة النقيب/ لبتر كف اليد من المفصل وإصابة عدد62من منسوبي الشرطة وعدد7من المتظاهرين كما تم القبض علي عدد56من مثيري الشغب

المكتب الصحفي للشرطة

30 يناير 2022