شركة طيران سودانية تقرر إيقاف رحلاتها





أوقفت شركة نوفا للطيران بالسودان رحلاتها المنتظمة بين العاصمة الخرطوم ومدينة بورتسودان شرق البلاد.

و إعتباراً من يوم السبت الماضي فقد توقفت رحلات طيران نوفا التي كانت تسير رحلة يومية من الخرطوم إلى بورتسودان بولاية البحر الأحمر.

وأرجعت الشركة التي عادت للتشغيل مؤخراً بعد توقف لأكثر من ثلاث سنوات قرار إيقاف الرحلات إلى عدد من الأزمات التي تعصف بشركات الطيران في السودان وأبرزها شراء وقود الطائرات بالعملة الحرة التي توفرها الشركات من السوق الموازي، عطفا على الرسوم التي تفرضها سلطة الطيران المدني، شركات مطارات السودان وغيرها من جهات،ولفتت الشركة إلى أن الحكومة وضعت شركات الطيران الوطنية أمام واقع قاس من شأنه أن يتسبب في توقفها.

وكانت المؤسسة السودانية للنفط قد رفضت في إجتماع ضم وزارة المالية ومناديب الشركات الموافقة على بيع الوقود بالعملة الوطنية، كما رفصت وزارة المالية على إلغاء القيمة المضافة.

الخرطوم:طيران بلدنا