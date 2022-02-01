اجتماع بالقصر الجمهوري يناقش مشكلات الصادر السوداني





انعقد بالقصر الجمهوري الاربعاء اجتماع لمناقشة مشكلات الصادر السوداني بالتركيز على صادر الإبل والماشية برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي أبو القاسم محمد محمد أحمد برطم. وأوضحت وزيرة التجارة والتموين المكلف آمال صالح سعد في تصريح صحفي، أن الاجتماع ضم وزراء الزراعة، الثروة الحيوانية والتجارة ومحافظ بنك السودان وهيئة الجمارك وبعض الجهات ذات الصلة. وأضافت أن الاجتماع وقف على المشاكل التي تواجه صادر الإبل والماشية لدول الجوار، وبحث ضوابطها، وأهمية تطوير صادرات السودان وتعظيم الفائدة منها، وتقوية التبادل التجاري بين السودان والدول المجاورة والعمل على تعزيز العلاقات التجارية.

الخرطوم ( كوش نيوز)