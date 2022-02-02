جبريل يتبرأ من زيادة أسعار الكهرباء





تبرأ وزير المالية د. جبريل إبراهيم من زيادة أسعار الكهرباء، وحمّل الزيادة لوزارة الطاقة والنفط.

وقال في تصريحات بحسب (سونا) اليوم، إن هناك أشخاصاً يعملون على تلفيق الحقائق فيما يتعلق بالإجراءات الأخيرة في قطاع الكهرباء على أنها قُصد بها أهلنا في الشمال، مشيراً إلى أنه وعند عودته من الخارج، فإن أول زياراته كانت إلى الولاية الشمالية، وأضاف “قمت بجولة على المشاريع الزراعية”، وأكد أن رفع الدعم الجزئي شمل كل السودانيين وكل القطاعات سواء زراعيا أو سكنيا أو صناعيا، وتابع “المالية ليست الجهة المعنية بتحديد الفئات، وتحديدها مسؤولية وزارة الطاقة وإدارة الكهرباء”.

وأوضح أن المالية عليها سنوياً أن تحدِّد حجم الدعم للكهرباء في الموازنة وتم تحديده هذا العام بـ(60%)، وأشار إلى أن المستهلك يتحمل (31%) من تكلفة الإنتاج، وقال “إننا نتشاور مع وزارة الطاقة لتخفيف العبء على الجهات الضعيفة لذلك توصلنا للتسعيرة الحالية التي يستفيد منها الأقل استهلاكاً، يتم تطبيقها على القطاع الزراعي خاصة صغار المزارعين”، ولفت إلى أن هنالك مزارعين في بعض مناطق السودان يزرعون بدون دعم للبذور أو السماد ولا توجد لديهم الكهرباء.

وأكد جبريل أهمية إعادة النظر أكثر من مرة في توزيع الكهرباء خاصة هذا العام الذي تعتمد فيه الموازنة على الموارد الذاتية “ولا نتوقع وصول دعم من الخارج”، وشدد بأن أي مشكلة لها علاج وقال “نحن نسعى لعلاج المشكلة”، وبشر باتجاه الدولة للطاقات البديلة بأقل تكلفة، وكشف عن إنتاج طاقة شمسية العام القادم.

وأكد جبريل حرص الدولة على تطوير وترقية الزراعة والثروة الحيوانية، خاصةً وأن السودان بلد زراعي وتعتبر الزراعة الحرفة الأولى لمعظم سكان السودان سواء في الشمال أو الغرب أوالشرق.

وحيا مزارعَي ولايتي الشمالية ونهر النيل ودعاهم لزيادة الإنتاج والإنتاجية والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي والاتجاه للتصدير في القطاعين الزراعي والحيواني وتغيير الصورة المقلوبة التي تحدث الآن بأن نصدر البرسيم ونستَورد اللبن من البلاد التي نصدر لها البرسيم.

الصيحة