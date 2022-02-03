محمود الجيلي .. شاعر بمواصفات خاصة!!





محمود الجيلي:

راهن الساحة الفنية وواقعها يحتم التعامل مع ظواهر شعرية كمحمود الجيلي.. فهو فرض نفسه كشاعر تجديدي يُحاول أن يكسر الأطر التقليدية وهي مُحاولة صعبة ولكن ليست مستحيلة.. وهو يُحاول أن يقدم نفسه كشاعر غنائي له أسلوبه الخاص.. وأشعار محمود الجيلي الغنائية لها مميزات جيدة، حيث نجد أشعاره لا تقتصر في محتواها على الجانب المادي، بل يركز على الجانب الوجداني والعاطفي.. فرض محمود الجيلي وجوده وأصبح في فترة وجيزة شاعرا صاحب حضور كبير في الوسط الغنائي وقصائده هي الأكثر طلباً وسط الفنانين الشباب ويمكن أن نقول بكل هدوء بأنه (شاعر عصر) وبمواصفات إبداعية خاصة جداً.

صحيفة الصيحة