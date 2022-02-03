“الدعم السريع” تُنافس “مجموعة دال” في شراء شركة زين السودان





دخلت قوات الدعم السريع كمنافس لمجموعة “دال” المملوكة لرجل الأعمال السوداني أسامة داؤود في شراء شركة زين للاتصالات.

وقال مصدر مطلع “لدارفور24” إن قوات الدعم السريع قدمت عرضاً لشراء شركة زين للاتصالات يفوق العرض الذي قدمته مجموعة دال بنحو 200 مليون دولار.

وتقدمت مجموعة “دال” بعرض قيمته 1.3 مليار دولار وفقاً لما اعلنته الشركة في وقت سابق.

وأفاد مصدر “دارفور24” أن شركة زين الكويتية “الأم” لم تبت في أي عرض، لكنها تواجه ضغوطاً سياسية لقبول عرض مجموعة “دال”.

وينظر عدد من الخبراء لصفقة شراء زين بعين الريبة، باعتبار أن العرض المقدم أقل من قيمة الشركة بكثير.

الخرطوم- دارفور24