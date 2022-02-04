وزیر الطاقة: تكلفة إنتاج الكھرباء 4.2 ملیار دولار





اطلعت عضو مجلس السیادة ،د.سلمى عبد الجبار المبارك على الموقف العام للإمداد الكھربائي بالبلاد والتحدیات التي تواجھھا.

ووجھت خلال لقائھا بالقصر الجمھوري، وزیر الطاقة والنفط، محمد عبدالله محمود، بالتنسیق مع الوزارات المختلفة لمعرفة الأثر الحقیقي للتعرفة الجدیدة للكھرباء وتذلیل التحدیات التي تواجھ محطة أم دباكر للكھرباء. التي تم إعلانھا مؤخرًا ، على مدخلات الإنتاج والسلع،وتطرق اللقاء إلى أثر تعرفة الكھرباء الجدیدة على المواطن.

وأوضح وزیر الطاقة والنفط ، في تصریح صحفي، أن التكلفة الكلیة لإنتاج الكھرباء تبلغ (٤،٢ (ملیار دولار تقوم لتحصیلھ من التعرفة الجدیدة للكھرباء. الحكومة بتوفیر (٧٠ (٪منھا، فیما تم توزیع الباقي.

وأضاف الوزیر، أن التعرفة الجدیدة استصحبت أحوال الزراعي والصناعي. المواطنین الأقل دخلاً، ومدى تأثیرھا على القطاعین ونوه إلى أن محطة أم دباكر تستھلك حوالي (١٤ (ألف برمیل من خام الجنوب یومیًا، وتحتاج لتوفیر مبالغ لتأمین استمراریة المحطة، مشیرًا إلى الاتفاق على أن یتم التطورات بشأنھا.

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