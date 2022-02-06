اتفاقٌ جديدٌ على نقل نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية





وقّع السودان وشركتا بتروناس الماليزية و(ongc) الهندية، على اتفاقية نقل نصيب الشركتين من بترول جنوب السودان الصادر عبر شركة بترولاينز السودانية (بتكو).

ووقّع عن حكومة السودان، وزير الطاقة المكلف محمد عبد الله محمود، فيما وقّع عن شركة (بتروناس) الماليزية أذهان جميل.

وتنص الاتفاقية على نقل حوالي (13) ألف برميل يومياً قابلة للزيادة من خام بترول حقل سارجاث من جنوب السودان الذي كان متوقفاً عن العمل إلى موانئ الصادر السودانية مقابل (13) دولاراً لكل برميل.

وأشاد وزير الطاقة والنفط محمد عبد الله محمود بالخطوة، وأمّن على أهمية الاتفاقية لتقوية العلاقة بين الشركاء والسودان وتزيد من فرص الاستثمار للجوانب المُختلفة.

من جانبه، قال مدير عام إدارة المنشآت النفطية بوزارة الطاقة والنفط د. عصام محمد أحمد، إن الفائدة المرجوة من نقل هذا الخام تتمثل في شيئين أساسيين هما الاستفادة من أجرة النقل، والكميات التي يُمكن أن نضخها في مصفاة الخرطوم في حالة الاتفاق على ذلك، وأضاف “نحن نُعاني من نقص خام مزيج النيل”، وأردف “لدينا تواصل مع شركة إسبوك SPOK في جنوب السودان التي تعمل في حقل سارجاس، ونأمل أن تُكلّل بالنجاح لشراء الخام لسد نقص الخام في مصفاة الأبيض ومصفاة الخرطوم”.

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