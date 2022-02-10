مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها الدولي





أعلنت رفضها التام لهذه الأعمال الإرهابية الدنيئة

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها لمواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مُسيرة، نجحت الدفاعات السعودية في تدميرها.

وجددت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم رفضها التام لهذه الأعمال الإرهابية الدنيئة، التي تُمثل تهديدًا صريحًا لأمن واستقرار المملكة، وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي، فضلًا عما تشكله من تقويض لحرية الملاحة الجوية، وسلامة المدنيين.

وأكدت مصر مجددًا تضامنها الكامل مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، متمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين.

صحيفة سبق