الخارجية السودانية تحذر بعض السفراء بالتدخل في الشأن السوداني





أصدرت وزارة الخارجية بيان صحفي يوم الخميس 10 فبراير 2022م بشأن تدخل بعض السفراء ومطالبتهم بالإفراج عن متهمين قيد المحاكمة والتحقيق في بلاغات جنائية تتعلق بخيانة الأمانة، وقد ورد في البيان :

تود وزارة الخارجية أن توضح بأنها قد لاحظت بعميق الدهشة والإستغراب تغريدات تفتقر إلي اللياقة والحصافة الدبلوماسية صدرت مؤخراً عن بعض السفراء المعتمدين لدي السودان علي خلفية إعتقال إثنين من المواطنين السودانيين بموجب أحكام القوانين الوطنية السارية!

مما يعد تدخلا سافراً في الشؤون الداخلية للسودان! ومنافياً للأعراف والممارسات الدبلوماسية.

وترجو الوزارة أن توضح أن المواطنين المشار إليهما قد تم إحتجازهما في الواقع بناء علي إشتباه جنائي محض! وليس نتيجة لأي تهمة أو دافع سياسي! وكان يتوجب علي السفراء المعنيين الحرص علي إستقاء المعلومات الدقيقة من المصادر الرسمية.