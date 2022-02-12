لجنة طبية تطالب بإقالة مسؤول حكومي منع التبرع الطوعي بالدم في الخرطوم





طالبت اللجنة المركزية للمختبرات الطبية، بإقالة مدير إدارة المختبرات وسلامة نقل الدم اختصاصي مختبرات لحكومة ولاية الخرطوم، سموأل حاج عثمان أبوبكر، من منصبه وسحب ترخيص مزاولة المهنة عاجلاً، لمنعه حملة للتبرع بالدم، واتهمته بعدم الأمانة على حياة وأرواح البشر. وقالت اللجنة إن حاج عثمان، قام بمنع تنسيق عدد من حملات التبرع الطوعي بالدم بولاية الخرطوم بشتى السُبل.

ودللت بمنع حاج عثمان، حملة التبرع الطوعي التي قامت بالتنسيق لها منظمة شارع الحوادث للقتيل محمد يوسف، والمعلن لها بمستشفى أمدرمان التعليمي (بنك الدم) ومستشفى أطفال أمدرمان بالتنسيق مع البرنامج القومي للتبرع الطوعي بالدم ولجان المقاومة، والمعلن لها ليوم السبت. وأشارت اللجنة إلى أن حاج عثمان، الذي تم تعيينه في هذه الوظيفة بعد انقلاب البرهان، قام بنقل مديرة قسم بنك الدم اختصاصية المختبرات للتحقيق وتهديد عدد من الموظفين بالفصل والنقل، بـ”حجة أن التنسيق للحملة كان بدعوة من لجان مقاومة كرري ولجان المقاومة جهات سياسية“، وأكدت لجنة المختبرات الطبية في (بيان) لها أن (التبرع الطوعي عملية إنسانية في المقام الأول.. وأن مسؤولية إنقاذ حياة ملايين من البشر أمر لا يمكن أن يُترك لعديمي الأخلاق والإنسانية).

صحيفة الحراك السياسي