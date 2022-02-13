واشنطن تستـأنف ضخ (700) مليون دولار للسودان





أكد موقع (ديفكيس الأمريكي) أن الولايات المتحدة الأمريكية من المُقرر أن تستأنف مساعداتها الاقتصادية للسودان والبالغة (700) مليون دولار.

وقال الموقع المختص فى السياسة الخارجية الأمريكية في تقرير أمس، أنه وبعد مراجعة دعم واشنطن ستقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هذا العام ببرمجة إنفاق 700 مليون دولار تمت الموافقة عليه سابقاً من قبل الكونغرس للبلاد، وأشار الموقع إلى أن الوكالة ستفعِّل استئناف دعمها بطريقة تتجاوز من خلاله الجيش في السودان.

وأوضح الموقع أن الوكالة ستقوم ببرمجة صرف 108 مليون دولار تهدف إلى دعم نمو منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء البلاد من خلال توفير التعليم والتدريب التركيزي لتحسين تعزيزها وإعدادها للانتقال الديمقراطى فضلاً عن تمويل وسائل النقل لنقل المجموعات المحلية إلى الخرطوم حتى يتمكنوا من المشاركة في الحوار المستمر، بما في ذلك الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الانتقال السياسي في السودان.

وكشف الموقع أن الدعم يشمل تمويل أعمال حقوق الإنسان بما في ذلك ضمان توثيق الانتهاكات، وتعزيز وسائل الإعلام المستقلة، ودعم الاحتياجات الصحية وبرامج سبل العيش ذات الصلة بالزراعة.

فيما أكدت نائب مدير شعبة السياسة والبرمجة بالوكالة، إسابيل كولمان أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستواصل تقديم المساعدة الإنسانية في البلاد، بحوالي 430 مليون دولار خلال السنة المالية 2022 وقالت كولمان إن الوكالة تخطط لدراسة كيفية استخدام الأموال المتبقية بكفاءة عالية دون العمل مع الحكومة السودانية، هذا في وقت أكدت فيه مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية مولي في، تجميد كافة التمويل المخصص للحكومة السودانية إلى حين العودة للمسار الديمقراطي لافتة إلى مواصلة الولايات المتحدة الجهود المبذولة لإقناع الجيش للعودة إلى جهود الديمقراطية.

ترجمة: إنصاف العوض

صحيفة اليوم التالي