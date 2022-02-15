الجمارك السودانية تنفي شائعات بخصوص تخليص السيارات غير المقننة (البوكو)





نشرت بعض الصحف اليومية خبر تحت عنوان (تدفق جديد لسيارات البوكو حرام من الحدود الغربية) مفاده:

“أن رتلاً من السيارات غير المقننة من مختلف الموديلات قد تحركت من الحدود الغربية للبلاد وأن الدولة بصدد رفع حالة الحظر عن السيارات غير المقننة وانها قد سمحت لعدد محدد من السيارات بدخول الأراضي السودانية لتكملة الإجراءات الجمركية”.

ونفت يوم الثلاثاء هيئة الجمارك السودانية الخبر أعلاه وأكدت بأنه عاري تماماً عن الصحة وبحسب ما نقلت كوش نيوز عن هيئة الجمارك “أن الجمارك تتخذ إجراءات صارمة ولا تسمح بدخول مركبات غير مقننة للبلاد”.

الخرطوم (كوش نيوز)