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الجمارك السودانية تنفي شائعات بخصوص تخليص السيارات غير المقننة (البوكو)
نشرت بعض الصحف اليومية خبر تحت عنوان (تدفق جديد لسيارات البوكو حرام من الحدود الغربية) مفاده:
“أن رتلاً من السيارات غير المقننة من مختلف الموديلات قد تحركت من الحدود الغربية للبلاد وأن الدولة بصدد رفع حالة الحظر عن السيارات غير المقننة وانها قد سمحت لعدد محدد من السيارات بدخول الأراضي السودانية لتكملة الإجراءات الجمركية”.
ونفت يوم الثلاثاء هيئة الجمارك السودانية الخبر أعلاه وأكدت بأنه عاري تماماً عن الصحة وبحسب ما نقلت كوش نيوز عن هيئة الجمارك “أن الجمارك تتخذ إجراءات صارمة ولا تسمح بدخول مركبات غير مقننة للبلاد”.
الخرطوم (كوش نيوز)
تعليق واحد
باالله وعليكم الله خلونا من حكاية مقننة وغير مقننة دي وارفعوا حالة الحظر عن السيارات غير المقننة واعملوا ليها تكملة الإجراءات الجمركية” وخليها تدخل السودان وحرام عربات مثل هذه يتم حرقها او تكسيرها واعمل بنظام لامن شاف ولا من دري وكلوا تحت الترابيز طال مافي زول هايسال عنها وكما قيل ينتظر الشخص لثلاتة ايام واذا مافي زول سال يبقي من نصيبه وحلال عليه