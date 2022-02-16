الصحفيون يستعدون لإنشاء نقابة الصحفيين





وقّع ممثلو الأجسام الصحفية من اللجنة التأسيسية لنقابة الصحفيين، ولجنة استعادة نقابة الصحفيين السودانيين واللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين السودانيين، (أمس) بالخرطوم، مسودتي النظام الأساسي وميثاق الشرف للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بشهادة ميسر المبادرة، فيصل الباقر.

ومن المقرر أن يعرض مشروع النظام الأساسي للنقابة الذي جرى التوقيع عليه على الجمعية العمومية للنقاش والتعديل والإجازة، بجانب مشروع ميثاق الشرف الصحفي المقرر عرضه على الجمعية للنقاش والتعديل والإجازة.

واتفق ممثلو الأجسام الصحفية على الجدول الزمني لإجراءات ما قبل الجمعية العمومية بمراحله الثلاث، على أن يتم إعلان الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين السودانيين في موعد لا يتجاوز الـ72 ساعة من إكمال اللجنة العليا لمهمة نشر الكشوفات النهائية، بعد الفصل في الطعون يوم السبت 5 مارس 2022م.

وأكد الميثاق على توحيد الجهود من أجل إنجاز الجدول الزمني بمراحله الثلاث لحين انعقاد الجمعية العمومية وصولاً لانتخاب الصحفيات والصحفيين بشكل حر وديمقراطي لممثليهم في نقابة الصحفيين السودانيات.

وتطرق الميثاق إلى الالتزام بتعزيز وضمان مشاركة وتمثيل الصحفيات السودانيات في النقابة ومؤسساتها المختلفة بما لا يقل عن أربعين في المائة من مؤسسات النقابة المنتخبة.

من ناحيته أكد فيصل الباقر خلال كلمته بمناسبة فعالية التوقيع التي حضرها عدد من الصحفيين، على أهمية نقابة الصحفيين ودورها في تطوير المهنة وحمايتها والعاملات والعاملين فيها، بما يجعلها قادرة على أداء دورها ومهامها كسلطة رابعة، وتوفير ظروف عمل وتأهيل وتطوير أفضل لكل الصحفيات والصحفيين.

الخرطوم: هبة علي

صحيفة السوداني