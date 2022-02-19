مفكر سوداني يكشف سبب محاربة قحت ودجاجها لتطبيق بنكك الإلكتروني الخاص ببنك الخرطوم





شن الكاتب والمفكر السوداني د. أمين حسن عمر هجوما على قحت ودجاجها واتهمهم بمحاربة تطبيق بنكك الإليكتروني الخاص ببنك الخرطوم والذي سهل المعاملات المالية لملاييين السودانيين.

وقال أمين في منشور عنوانه لماذا تحارب قحت بنكك (كنت قد كتبت عدة مقالات عن التعامل الإليكتروني بدلا عن الكاش وقد بدأ التعامل وحقق نجاحا مقدرا لاهتمام الحكومة آنذاك به ولكنه تراجع في السنوات القليلة الماضية كما تراجع كل شيء ليفسح المجال واسعا لغسيل الاموال وتزييف النقود).

وأضاف أمين بحسب ما نقلت عنه كوش نيوز (لكن قصة نجاح واحدة ظلت باقية هي تطبيق بنكك الذي حقق نجاحا حتى بلغ عدد مشتركيه المليون مشتركا وفاق طلب الخدمة قدرة التطبيق على الإستيعاب وهو يخضع الآن لمراجعة تقنية لتوسيعه ليسع خمسة مليون مشتركا… لكن التطبيق وضع هدفا لحملات تخريبية من تلقاء( قحت ) ودجاجها بتحجج باطل في كل مرة… والهدف ليس تخريب تطبيق بنكك ولكن الهدف هو توجيه ضربة لحراك النقود الواسع الذي يديره التطبيق).

وكتب أمين (قحت مثلما تسد الطرقات وتوقف مكاسب الناس ومعاشهم تريد سد الطريق السريع لمداولة المال لتؤذي كما تظن الحكام العسكريين من خصومها ..ثم لا يهمها من بعد شيء….قحت بالفعل نكبة السودان).

الخرطوم (كوش نيوز)