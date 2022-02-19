تصدير أكثر من ألف رأس من البقر إلى دولة قطر





أعلنت الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية عن تصدير (1491) من (ذكور الأبقار) إلى دولة قطر.

وقال مدير إدارة المحاجر وصحة اللحوم بالوزارة، د. علي آدم إن دولة قطر تعد ضمن الأسواق العربية المستوردة للماشية واللحوم السودانية.

وأوضح خلال زيارته لولاية كسلا مؤخرًا أن الوزارة تنشئ مسالخ بمواصفات حديثة مما يزيد فرص الطلب على اللحوم، وقال إن إدخال نظام الشراكات لتطوير قطاع الثروة الحيوانية سيزيد فرص السودان لصادر اللحوم ويفتح أسواقًا جديدة لمختلف دول العالم

صحيفة السوداني