جونسون: الناتو مستعد لتقديم ضمانات للرئيس الروسي بأن التحالف لا يشكل تهديدا لروسيا





قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن حلف شمال الأطلسي مستعد لمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمانات بأن التحالف لا يشكل تهديدا لروسيا.

وأضاف جونسون في مؤتمر ميونيخ للأمن، قائلا: “هناك طريق أمامنا إذا كان الرئيس بوتين مستعدًا. يمكننا مناقشة التهديدات التي يدعي أنه يراها. لأنه في الواقع، نعلم جميعًا أن كل هذه التهديدات مجرد وهم. إنها نتاج تصور الكرملين الخاطئ المزمن لحلف الناتو، الذي يفترض أنه تحالف مهدد. هذه ليست وظيفة الناتو. حلف شمال الأطلسي هو تحالف سلمي ودفاعي. ونحن مستعدون للعمل مع الرئيس بوتين لإظهار وجهة النظر هذه ومنحه الضمانات التي يحتاجها”.

وذكر جونسون أن دول الناتو يمكن أن تقول إنه “قبل غزو روسيا لأوكرانيا لأول مرة في عام 2014، لم يكن لدى الناتو قوات دائمة في أي مكان شرق ألمانيا”.

العربية نت