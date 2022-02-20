شراكة سودانية تركية لإنتاج البذور وتصنيع الآليات الزراعية بمشروع الجزيرة





تمّ الاتفاق بين مشروع الجزيرة ومجموعة اتراكيا التركية لإنتاج البذور لإنشاء شركة تضم الأطراف الثلاثة لإنتاج البذور وتصنيع الآليات الزراعية والبدء فوراً في تنفيذ خطوات الاتفاقية بما يعود بالنفع على الجانبين السوداني والتركي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين السودان وتركيا.

ووقع الدكتور عمر محمد مرزوق محافظ مشروع الجزيرة، الذي يزور تركيا حالياً بأنه تم الاتفاق على إنشاء شركة تضم إدارة مشروع الجزيرة وجامعة الجزيرة ومجموعة اتراكيا التركية وذلك للبدء فورا في تنفيذ خطوات الاتفاقية بما يعود بالنفع على الجانبين السوداني والتركي.

صحيفة الصيحة