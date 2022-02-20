اقتصاد وأعمال
شراكة سودانية تركية لإنتاج البذور وتصنيع الآليات الزراعية بمشروع الجزيرة
تمّ الاتفاق بين مشروع الجزيرة ومجموعة اتراكيا التركية لإنتاج البذور لإنشاء شركة تضم الأطراف الثلاثة لإنتاج البذور وتصنيع الآليات الزراعية والبدء فوراً في تنفيذ خطوات الاتفاقية بما يعود بالنفع على الجانبين السوداني والتركي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين السودان وتركيا.
ووقع الدكتور عمر محمد مرزوق محافظ مشروع الجزيرة، الذي يزور تركيا حالياً بأنه تم الاتفاق على إنشاء شركة تضم إدارة مشروع الجزيرة وجامعة الجزيرة ومجموعة اتراكيا التركية وذلك للبدء فورا في تنفيذ خطوات الاتفاقية بما يعود بالنفع على الجانبين السوداني والتركي.
صحيفة الصيحة
تعليق واحد
حقا مشروع الجزيرة محتاج لشركات وشراكات دوليه لنهوض به بعيدا عن النخب السياسية الفاشلة و لمصلحة انسان الجزيرة والاقتصاد ككل وده المطلوب واين نجن كنا مع كل الهيصة والزخم السياسى السابق والذى اقعد التطور الزراعى والصراع من اجل كراسى الحكم وحانت لحظة الانطلاق ونهنى اخونا الدكتور عمر مرزوق بان يتم ذلك التحول لمنفعة الوطن وحقا انطلاقة سليمة واتمنى كل المشاريع االاخرى بالسوطن تحذوا ما قام به الاخ عمر البطل وكل من مشروع كنانه والرهد والسوكى والناس منتظره تلك الاعمال وامل كل المدراء بالمشاريع الاخرى تحذوا وتنطلق كما انطلق به الاخ عمر وزراة الزراعه نايمة وهذا من اوليات اعمالها وواين خطط ها وعملها الفعلى وزيارات وبعدها نوم واصحوا كفاكم رواتب ونوم ؟ اعطوا الوطن حقه ولانفسكم ولجميع مزراعى السودان افتحوا الابواب والنوافذ لانطلاق وكفانا كرفات نظيفة وطق حنك وتضيع وطن كامل بالشعارات البراقة واتت لحظة العمل والانتاج واى وزير غير منتج وعملى ولدية تجربة حقيقية ليقدم استقالته ويفتح المجال لغيرة وكل وزير لا يمضى سنتان ولم ينتج يحول الى المعاش وامل ان يجد صوتنا التقدير وكفانا نوم بالوطن ؟ وطن متعدد الموارد عاوز انفس نظيفة ووطنية وتخاف الله اولا ومن ثم المؤمنين وحقوق الشعب السودانى المهدرة ؟ ظلما ونفاقا وفساد ا وعماله خارجية وعدم وطنية والانتخابات على الابواب كفانا نفاق؟ ونشوف تلك التجربه والمواطن له كلام بعدها وهكذا الايام تدور وتاتى بالمواطن الغيور على وطنه وفيه ضمير وحس وطنى حقيقى وهم كثر من الشباب والمالشابات وكل ابناء الوطن بصحوة جديدة بدون اجهاض حقوق الفئه الكبيرة الصامته وهم اولى بقيادة المرحلة القادمه مع الشباب والله المستعان