الاتحاد الأوروبي يخصص (40) مليون يورو للسودان





أعلن الاتحاد الأوروبي، عن تخصيص (40) مليون يورو للمساعدة الإنسانية للسودان، ضمن مساعدات تبلغ (294.2) مليون يورو للسكان المعرّضين للخطر في شرق وجنوب أفريقيا في عام 2022م.

وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان في بيان اليوم، التزامها بدعم الشعب السوداني في المناطق المحتاجة للمساعدات الإنسانية العاجلة من خلال الوكالات الدولية.

ونقلت البعثة عن مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز لينارتشيتش قوله “لقد تفاقمت التحديات الخطيرة التي يواجهها السكان المعرّضون للخطر في شرق وجنوب أفريقيا بسبب الأحداث المناخية القاسية وعدم الاستقرار السياسي والصراع وتأثيرات جائحة الكورونا”.

وخصّصت المفوضية الأوروبية للاتحاد الأوروبي مبلغ (294.2) مليون يورو كتمويل للمساعدات الإنسانية العاجلة لمساعدة السكان المعرّضين للخطر في شرق وجنوب أفريقيا في عام 2022م، وسيتم تخصيص التمويل لمشاريع في البلدان والمناطق التي تشمل جيبوتي (500.000 يورو)، جمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC) ومنطقة البحيرات الكبرى (44 مليون يورو)، إثيوبيا (48 مليون يورو)، كينيا (13 مليون يورو)، الصومال (41 مليون يورو)، جنوب أفريقيا ومنطقة المحيط الهندي (27 مليون يورو)، جنوب السودان (41.7 مليون يورو)، السودان (40 مليون يورو) وأوغندا (30 مليون يورو).

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