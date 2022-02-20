لجنة الأطباء تعلن عن شهيد جديد أصابته رصاصة داخل مشتشفى الخرطوم بحري





أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية احتساب شهيد جديد اصابته رصاصه داخل مستشفى الخرطوم بحري.

وقالت اللجنة في بيان اليوم، (ارتقت قبل قليل روح الشهيد فيصل عبدالرحمن، 51 سنة بعد إصابته برصاصة حية في الصدر أطلقتها قوات السلطة الانقلابية أثناء قمعها لمليونية 20 فبــراير في مدينة بحري).

وأوضحت أن الشهيد كان مريضاً و يتلقى العلاج بمستشفى الخرطوم بَحْرِي بعد أن أجريت له عملية بتر لأحد أطرافه، وخرج لاستنشاق الهواء بالشُرفة بعد شعوره بالضيق داخل العنبر نتيجة إطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة، لتتم إصابته برصاصة حية في الصدر.

وشددت اللجنة على أن قوات الانقلاب تواصل انتهاكاتها ضد الانسانية بعنف مفرط وقمع دموي للمتظاهرين السلميين .

ونوهت إلى أن رسالتها للعام أجمع أن الشعب يسير المواكب السلمية باستمرار ويستخدم كل أدوات المقاومة اللاعنفية المكفولة في كل القوانين والدساتير المحلية والدولية من أجل أن يقيم دولة الحرية والديموقراطية والعدالة، إلا أنه ظل يُجابه بالآلة العسكرية المغتصبة للسلطة بأبشع الجرائم مما أدى لفقدان (82) شهيد منذ يوم الانقلاب وحتى هذه اللحظة.

الصيحة