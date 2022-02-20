حزب: السودان فقد (3) مليارات دولار من البنك الدولي





قال حزب بناء السودان، إن السودان فقد دعماً مالياً من البنك الدولي مقدر بحوالي (3) مليارات دولار نتيجة لقرارات الخامس والعشرين من أكتوبر.

وتحسر الحزب في بيان صادر مِمّا تعرف بحكومة الظل بحزب بناء السودان اليوم، على فقدان السودان لهذا الدعم، مبيناً أن البنك الدولي قام بتخصيص المبلغ لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي للعامين الماليين 2021-2022، مضيفاً أن الدعم عبارة عن منحة لا ترد. وحمَّل الحزب، المجلس العسكري ووزير المالية المسؤولية التاريخية للأمر، وأضاف كما تتحمّل جزءاً منه الأحزاب المشاركة في السلطة دون تفويض شعبي وأوصلت الأوضاع إلى هذا الوضع المأزوم متجاهلة المخاطر ومصلحة المواطنين ومعاناتهم في دفع فاتورة الإصلاحات.

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