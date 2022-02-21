“900” ألف راكب يسافرون عبر شركة طيران بدر السودانية





كشفت شركة بدر للطيران بالسودان عن سفر “٩٠٠” ألف راكب على متن طائراتها خلال العام الماضي ٢٠٢١.

وأشارت الشركة على صفحتها بتطبيق الفيس بوك إلى أن “٧٠٠” ألف راكب سافروا عبرها بين الخرطوم ووجهاتها الدولية التي تبلغ ثلاثة عشر وجهة، وأوضحت أن “٢٠٠” ألف راكب سافروا معها على رحلاتها الداخلية إلى ستة من ولايات السودان.

وتعتبر بدر للطيران الشركة الأكثر تشغيلا بمطار الخرطوم بواقع معدل رحلات يتجاوز في اليوم الخمسة عشر رحلة ويصل في بعض الأيام إلى عشرون رحلة يومياً، و تمتلك الشركة ١٣ طائرة.

وحصلت الشركة العام الماضي على شهادة الايوسا

الخرطوم:طيران بلدنا