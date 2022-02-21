لافروف: بوتين أبدى استعداده للقاء بايدن بشروط





كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافرورف، أن الرئيس فلاديمير بوتين أبدى استعداده للقاء نظيره الأمريكي جو بايدن بشرط وجود أجندة لاجتماعهما يمكن تحقيقها.

وقال في مؤتمر صحفي مع نظيره السوري فيصل المقداد إن بوتين أبدى استعداده للقاء بايدن شرط “وجود أجندة يمكن تحقيقها”.

جاء ذلك بعدما أعلن الكرملين، في وقت سابق اليوم، أنه “من السابق لأوانه” الحديث عن قمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن لنزع فتيل الأزمة وخطر الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأمس، أعلن البيت الأبيض موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن على لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بناء على مقترح نظيريهما الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي السياق، قالت الرئاسة الفرنسية، الإثنين، إن قمة بين الرئيسين الروسي والأمريكي حول أوكرانيا “ممكنة”، لكن على بوتين أن “يتخذ قراره” لعقدها.

وتوترت العلاقات بين كييف وموسكو، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية في 16 مارس/ آذار 2014، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في “دونباس”.

ومؤخرا، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو في حال شنت هجوما على كييف.

العربية نت