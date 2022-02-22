تبرع بعربات عفش من نادي رجال وسيدات الأعمال لمطار الخرطوم





تبرع نادي رجال وسيدات الأعمال السوداني بعدد ٢٢٠ عربة عفش لمطار الخرطوم الذي شهد أزمة واضحه في العربات وهو الأمر الذي دعا ناشطين إلى إطلاق حملة لتوفيرها.

وتم الإتفاق على أن يتم وضع شعار النادي والمطار على العربات وذلك حسب التصميم الذي تم الإتفاق عليه مع مسؤلي مطار الخرطوم .

ووعدت ادارة المطار بنزول عربات الترولي الى الخدمة مباشرة في صالة القادمين .

وعلي ذات الصدد تبرعت شركتي بدر وتاركو للطيران بعربات عفش للمطار ووجدت خطوتهما إشادة واسعة من المسافرين.

الخرطوم:طيران بلدنا