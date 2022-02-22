بعد اطلاق سراح المعتقلين .. محامون يطالبون بوضع السودان تحت البند السابع
طالب محامون أمس بوضع السودان تحت البند السابع لحماية المواطنين من القتل وانتهاكات حقوق الإنسان، في وقت أطلقت السلطات سراح عدد من المعتقلين بالتزامن مع بدء خبير الأمم المتحدة المستقل لحقوق الإنسان مشاورات مكثفة.
والتقى محامون من هيئة الدفاع عن المتأثرين بالاحتجاز غير المشروع وشهداء القتل الجزافي وهيئة محامي دارفور بالخبير الاممي اداما ديانغ، ضمن لقاءاته مع منظمات المجتمع المدني.
وقال بيان أصدرته الهيئتان عقب اللقاء إنهما مدا الخبير الاممي ببيانات حول المحتجزين بسجن سوبا ودار التائبات والتحقيقات الجنائية بحري وأماكن الاحتجاز الأخرى وحول شهداء القتل الجزافي.
ووصف البيان البلاغات الجنائية التي فتحت في مواجهة المحتجزين بالكيدية، وان الإفراج عنهم بالضمان الغرض منه تقنين الانتهاكات الممارسة، وتحاشي التدابير الدولية وتقرير الخبير الأممي.
ودعا الى ضرورة زيارة الخبير الأممي للسجون والمعتقلات والأقسام وأماكن الاحتجاز الأخرى، في كل أنحاء البلاد خاصة إقليم دارفور، وكردفان والشمالية وسنار وسنجة ومدني والقضارف بغرض الوقوف على أوضاع المعتقلين والبيئة المحيطة بهم و”مطالبة المجتمع الدولي بتوسيع نطاق التفويض الأممي لوضع السودان تحت البند السابع من أجل تحقيق الحماية والسلامة العامة للمواطنين في مواجهة آلة القتل الجزافي وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة”.
وأطلقت السلطات سراح عدد من معتقلي المظاهرات المناهضة لإجراءات الجيش بالضمان بعد ان فتحت في مواجهاتهم بلاغات إزعاج عام، لكن محامون أكدوا ان العدد النهائي للمفرج عنهم لازال قيد الحصر.
وجرى نقل نحو 36 معتقل في وقت مبكر امس من سجن سوبا لأقسام الشرطة، في خطوة وصفها محامون بأنها تحايل على الخبير الأممي المعني بحقوق الإنسان الذي كان يعتزم زيارة عدد من السجون.
صحيفة الجريدة
3 تعليقات
وانتوا ابشروا بالاستعمار الجديد … أنتم محامو اليسار .. لا خير يرجى منكم … وحماركم الفاشل جاب الامم المتحدة تحت البند السادس وانتم يريدونها تحت البند السابع … عجبا والله يمبت القلب … أنتم عجلتم بدخول داعش الى السودان لو جات الامم المتحدة او ما جات … طالما دا هدفكم … استعدوا .. نميري جااااااكم …. ليس نميري واحد بل مليون نميري ..
عسكرياااو …
على الشعب ان يتمسك بالبطل البرهان ليفوت الفرصة على الخنازير … عسكرية بس بس بس بس …
ديل اول حاجة مفروض تراجعوا جنسياتهم وستجدون قلة اصولها في تراب هذا البلد ومن وجدتوه سالما اعطوه درس في الوطنية والاخلاق وادب الاختلاف ومن لم يقبل اعطوهم مواد القامون التي تدينهم ولم لم يرتدع عليكم بالاعدام في الميادين العامة فكل العالم لا تجد مواطن يدعو لمعاقبة اهله وبلده الا هذه الشرذمة الشاذة المارقة المتمردة الماجاسرة علي الداخل الجبانة المنخزلة المنفزرة المستسلمة للخارج …لا بارك الله فيكم ولا في مسعاكم ونساله ان يجنب البلاد شروركم وحقدكم الاسود علي إنسان هذا البلد واهله
عديمى الوطنية والأخلاق من اجل الكراسى يضع السودان تحت البند السابع او يحترق او ينعدم مافى مشكلة الكلام نكون فى السلطة (زيارة للسجون ، فى شخص محترم فى الدنيا يدعو الأجانب لزيارة سجنوه يا للعار)
انا شخصياُ وصلت لقناعة تامة كل ما حصل للسودان من عقوبات اقتصادية ووضع السودان فى قائمة الإرهاب وكل العقوبات الخارجية من تحت رأسكم انتم )