أسعار المحاصيل في بورصة القضارف ليوم الثلاثاء





التاريخ الثلاثاء 22 / 02 / 2022م

( القضارف)

السمسم :-

المعروض: 4260 المباع : (لايوجد) المرفوض : 4260 (جوال)

أعلاه:26650 جنيه أدناه : 25000 جنيه (للقنطار)

(الجاهز)

من 27500 جنيه إلى 28500 جنيه للقنطار.

(وتم بيع كمية بأكثر من ذلك)

الذرة (الفيتريتة) :-

28500 – 29500 جنيه للاردب

( الدخن ) :-

أحمر : 49000 إلى 51500جنيه للأردب

أبيض : 40000 إلى 46000 جنيه للأردب

زهرة الشمس :-

170000 _ 215000جنيه للطن.

(تم بيع عربة بأكثر من ذلك)

التسالي :-

180000 – 205000 جنيه للطن

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قد يكون هنالك أسعار أقل وأكثر من الأسعار المنشورة

(( والله أعلم))

مصطفى درش