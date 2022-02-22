اقتصاد وأعمال
أسعار المحاصيل في بورصة القضارف ليوم الثلاثاء
التاريخ الثلاثاء 22 / 02 / 2022م
( القضارف)
السمسم :-
المعروض: 4260 المباع : (لايوجد) المرفوض : 4260 (جوال)
أعلاه:26650 جنيه أدناه : 25000 جنيه (للقنطار)
(الجاهز)
من 27500 جنيه إلى 28500 جنيه للقنطار.
(وتم بيع كمية بأكثر من ذلك)
الذرة (الفيتريتة) :-
28500 – 29500 جنيه للاردب
( الدخن ) :-
أحمر : 49000 إلى 51500جنيه للأردب
أبيض : 40000 إلى 46000 جنيه للأردب
زهرة الشمس :-
170000 _ 215000جنيه للطن.
(تم بيع عربة بأكثر من ذلك)
التسالي :-
180000 – 205000 جنيه للطن
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قد يكون هنالك أسعار أقل وأكثر من الأسعار المنشورة
(( والله أعلم))
مصطفى درش