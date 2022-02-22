تطبيق بنكك يطلق تحذيرا هاما لجميع مستخدميه ويطلب منهم توخي الحيطة





حذر تطبيق بنكك المملوك لبنك الخرطوم مستخدميه من عدم التواصل عبر أي روابط مرسلة بإسم بنك الخرطوم كجوائز أو مسابقات أو إعلانات عنها ويعتبر بنكك من أكبر التطبيقات الإلكترونية في السودان وسهل المعاملات المالية لملايين السودانيين.

وجاء التنبيه بحسب ما نقلت كوش نيوز كما يلي (مستخدمي تطبيق بنكك الأعزاء،

إنتبه ! ما تفتح الرابط

نلفت إنتباهكم لعدم التواصل عبر أي روابط مرسلة بإسم بنك الخرطوم كجوائز أو مسابقات أو إعلانات عنها ، لأنها روابط مزيفة وتهدف للحصول على بياناتكم و معلوماتكم الخاصة .

ونرجو التعامل فقط من خلال القنوات الرسمية للبنك(صفحة بنكك على الفيس بوك Bankak – بنكك, مباشر 0156661000 وصفحة بنك الخرطوم على الفيس بوك Bank of Khartoum) للحصول علي أي معلومات تهمكم .

ونؤكد لعملائنا الكرام أهمية ما سبق ذكره وضرورة توخي الحيطة).

الخرطوم (كوش نيوز)