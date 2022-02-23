ترامب يكشف عن رأيه بما فعله بوتن في أوكرانيا





أشاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، باعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بمنطقتين انفصاليتين في شرق أكرانيا (لوغانسك ودونيتسك)، واصفا ذلك بأنه عمل “عبقري”.

وقال ترامب في مقابلة إذاعية: “بوتن يعلن استقلال منطقة كبيرة من أوكرانيا، أوه هذا رائع”.

واعتبر ترامب أن تكتيكات بوتن كانت “ذكية”، دون أن يعقّب أكثر، وأن الولايات المتحدة يمكن أن تطبق مثل هذه التكتيكات عند حدودها مع المكسيك، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وانتقد ترامب في بيان منفصل طريقة إدارة خلفه جو بايدن للأزمة في أوكرانيا، مذكرً بالعلاقة المتينة التي كانت تجمعه ببوتن، ومؤكدا أن “سيّد الكرملين” ما كان ليتصرّف على هذا النحو “أبدا” في ظلّ إدارته.

وأوضح: “لو أديرت الأزمة بشكل صحيح لما كان هناك أي سبب لحدوث ما يحدث حاليا في أوكرانيا”.

وتابع قائلا: “أعرف فلاديمير بوتن جيدا، وما كان ليفعل أبدا في ظل إدارة ترامب ما يفعله حاليا، مستحيل!”.

ووصف ترامب الرئيس بايدن بأنه “رجل ليس لديه تصور لما يفعله”، مقللا من شأن العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي على روسيا.

واعتبر الملياردير الجمهوري أن العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن حاليا ضعيفة، موضحا: “إنها غير مهمة مقارنة بالاستيلاء على بلد وأراض ذات مواقع استراتيجية. لم يحصل بوتن على ما أراده دائما فحسب، ولكنه يزداد ثراء من ارتفاع أسعار النفط والغاز”.

مزمز