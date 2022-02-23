“آر تي” تعلق على جونسون بشأن إعادة النظر بإصدار ترخيص بثها





قالت آنا بيلكينا، نائبة رئيس تحرير قناة “آر تي”، إن المنظم البريطاني لم يشكك قط في شرعية رخصة القناة.

وفي تعليقها لوكالة “سبوتنيك”، تعقيبا على كلام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حول مراجعة الترخيص، قالت بيلكينا: “لم يشكك المنظم البريطاني Ofcom مطلقًا في صلاحية الترخيص الممنوح للقناة”.

وأضافت: “على مدار السنوات الأربع الماضية، لم تنتهك قناة “آر تي” مطلقًا قواعد البث الخاصة بشركة “Ofcom”، وهو ما لا يمكن قوله عن العديد من القنوات التلفزيونية الأخرى في البلاد”.

في وقت سابق، وعبر قناتها على “تلغرام”، كتبت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: ” قال بوريس جونسون إن الحكومة البريطانية ستعيد النظر في قرار إصدار ترخيص بث قناة آر تي”.

العربية نت