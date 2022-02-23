إيمان بشير: “الطالبات أكثر اجتهادا في دراسة الطيران”





كشفت مساعد مسجل أكاديمية كمبراون لتدريب علوم الطيران “إيمان بشير عبدالله مبروك” انه ومن خلال تجربتهم مع الطلاب فان الذين يختار دراسة الطيران يكون دافعة الاساسي رغبة أكيدة لدخول هذا المجال ،وقالت ان هذا الأمر ينعكس ايجابا علي مستوي التحصيل والاستفادة من الكورسات ،ونوهت الي ان التعامل مع الطالب بروح أخوية في كمبراون يمثل مرتكز أساسي لغرس روح الجماعة التي لفتت الي انها تنعكس علي علاقات الطلاب التي تبدو قوية ويسودها الإحترام المتبادل وتنتقل معهم إلى حياتهم العملية .

واشارت الي ان كل الدفعات التي انضمت للاكاديمية علي درجة عالية من الأدب بالاضافة الي التميز ،غير إنها اعتبرت دفعة العمليات الجوية رقم 26 والضيافة الجوية رقم 27 من أكثر الدفعات التي تميزت في تعاملها معها ،وأضافت :شباب وشابات هاتين الدفعتين جمعتنا معهم علاقة اخوية اعتز بها فقد كانوا بمثابي اخواني واخواتي الصغار الذين يسألون عني عند غيابي وافتقدهم انا كذلك،والدفعتين كانت علاقتهما قوية مع بعض ،وكثير احيان تكون دفعة منهما ليست في الدراسة ولكن افرادها يحضرون للالتقاء بزملائهم في الدفعة الأخرى ،وحتي علاقتهم خارج الأكاديمية كانت نموذج راق ومتميز ،وأشارت الي ان الدفعتين تخرجتا العام الماضي ،واعتبرت ان منهج إدارة كمبراون وطاقم التدريس يستند بخلاف الجانب التعليمي والتدريبي علي الإنساني والشخصي وان هذا ساهم في خلق علاقات راسخة تصل مرحلة ان يسر الطالب والطالبة حتي بمشاكله الخاصة .

وتختم إيمان بشير حديثها بالإشارة الي ان الطالبات أكثر جدية في الدراسة ،وقالت ان الطلاب أيضا مهتمين لكن “مشغولياتهم” الحياتية كثيرة ومسؤولياتهم اكثر وعدد كبير منهم يعملون ويدرسون في ذات الوقت،ولفتت الي ان تميز الطالبات يعود الي تفرغهن الكامل للدراسة ،وأكدت علي ان الطلاب في النهاية يحققون النجاح الباهر.

الخرطوم:طيران بلدنا