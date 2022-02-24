الرئيس بوتين يتخذ قرار القيام بعملية عسكرية في أوكرانيا.. ويؤكد: سنرد في حال أي تدخل أجنبي





قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إنه اتخذ قرار القيام بعملية عسكرية في دونباس في أوكرانيا.

وأضاف أن الظروف تتطلب عملا حاسما من روسيا.

ونقلن وكالة روسية عن بوتين القول إن المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية مسألة وقت فقط.

الرئيس الروسي أضاف: “روسيا لا يمكنها قبول تهديدات من أوكرانيا”، داعيا أوكرانيا لـ “وضع السلاح”.

وأشار بوتين أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، محذراً من أنه “في حال التدخل الأجنبي سنرد على الفور”.

وحذر من أن “سلطات أوكرانيا ستتحمل مسؤولية أي إراقة للدماء”، مشدداً بالقول: “أي محاولة للتدخل الأجنبي في عمل روسيا ستؤدي إلى نتائج لم يروها”.

وأضاف بالقول: “تحركاتنا دفاع عن النفس ضد تهديدات أكبر من المشاكل التي نعيشها حاليا”.

العربية.نت