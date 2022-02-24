مزارعو القضارف: نتعرض لسرقات من قبل اللاجئين





كشف مزارعون بولاية القضارف عن سرقات وتعدٍّ على ممتلكات عدد من المزارعين في المنطقة الشمالية بالقضارف، من قبل بعض اللاجئين المتواجدين في معسكري (كركورة، وأم قرقور) كظاهرة جديدة، وسابقة خطيرة لم تشهدها المنطقة من قبل .

وقال المزارع عمر مصطفى محمود، لـ(السوداني)، إن بعض سكان معسكرات اللجوء في كركورة وأم قرقور في ولاية القضارف يقومون بتحرشات ضد أهل المنطقة؛ بسبب أطماع الاستيلاء على الأراضي بشرق السودان، وتنفيذ عمليات سرقة ممنهجة ضد أصحاب المشاريع الزراعية في المنطقة الشمالية، مستخدمين البكاسي والدفارات والكارو في بعض الأحيان، مستقلين طيبة وكرم وعفو أهل المنطقة، مؤكداً سرقة (35) جوال ذرة أمس الأول .

من ناحيته قال المزارع إبراهيم حسن حوى النبي إن عدداً من الإبل والأغنام سُرقت الأسبوع الماضي.

الخرطوم : رحاب فريني

صحيفة السوداني