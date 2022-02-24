تهريب (١٢) ألف رأس من الإبل من قبل نافذين لمصر





كشف تروس الولاية الشمالية عن تهريب (١٢) ألف رأس من الأبل، من قبل نافذين في الدولة الى مصر، بجانب تصدير (٧٥٠) شاحنة في اليوم محمّلة بالسمسم، الصمغ العربي، القطن، وبذرة القطن، دون ضوابط صادر او وارد، وأكدوا أنه يتم تصديرها عن طريق افراد، وذهبوا إلى أن كل ذلك يتم بدون (التوريدة) البنكية سواء كانت بالعملة الأجنبية او حتى المحلية، ووصفوا ذلك بإهدار موارد البلاد الذاتية.

وقال أحد التروس فضل حجب اسمه لـ(الجريدة) إنه تم الكشف عن كثير من التجاوزات والتلاعب في صادر الموارد، التي يتم تصديرها عن طريق افراد، وأضاف : تلك التجاوزات شجعت لجان التروس على تضمين مطلب هيكلة الصادر والوارد، بجانب اعادة النظر في الصادر الخام، وأكد على أنه يتم تصدير (٧٥٠) شاحنة يومياً من ” السمسم، الصمغ العربي، القطن وبذرة القطن” بجانب (٤٥) شاحنة يومياً من الابقار والابل، وذكر أن لجان التروس المركزية اكدت على انه تم تهريب (١٢) ألف رأس من الابل بينهم إناث من قبل نافذين في الدولة الى جمهورية مصر، ونوه الى أن رفع التروس تم من قبل لجان التروس بالولاية لمزيد من الترتيب، واعلن عن قيام التروس مجدداً بتكتيك جديد خلال الساعات القادمة.

دنقلا: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة