شاهد.. كيف قضى أوكرانيون أول ليلة في الحرب





قضى أوكرانيون ليلة الخميس في محطات المترو بالعاصمة كييف ومدن أخرى، خوفا من تعرضهم لإصابات من جراء العمليات العسكرية الدائرة في بلادهم.

وأظهرت صور نشرتها وكالتا “رويترز” و”فرانس برس” مئات المواطنين الأوكرانيين، اتخذوا من محطات المترو ملاجئ، تحسبا لتصعيد روسي.

وتظهر الصور عائلات أوكرانية كاملة وهم يحاولون العثور على مأوى في محطات المترو، ومعهم حقائب صغيرة وهواتف محمولة فقط.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش من أزمة إنسانية كبرى لها تداعيات كارثية في أوكرانيا، قائلا: “باسم الإنسانية، لا تسمحوا ببدء ما يمكن أن يكون أسوأ حرب في أوروبا منذ بداية القرن”.

ودعا غوتيريش روسيا إلى “وقف فوري لإطلاق النار ولاستعادة سيادة القانون. لقد حان الوقت لاستئناف مسار الحوار والمفاوضات”.

المرصد