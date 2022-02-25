الغرفة التجارية تحذر من انهيار الجنيه السوداني





دعا اتحاد الغرف التجارية، الدولة في أعلى مستوياتها إلى التدخل الفوري والحاسم في ملف التدهور “غير المسبوق” للجنيه السوداني.

وحذّر الاتحاد من التراخي في معالجة هذا الملف، لأنه يؤدي للسير بسرعة نحو الهاوية على حد تعبيره.

وشدد الأمين العام للاتحاد، الصادق جلال في تصريح صحفي اليوم (الجمعة)، اهمية التعامل الحاسم مع المضاربين وإحكام السيطرة على الأسواق، واصفاً ما يحدث في ملف سعر الصرف (الكارثي بمعنى الكلمة).

وكشف الصادق، عن مضاربات “غير معقولة” حدثت بسبب قلة المعروض من النقد الأجنبي وزيادة الطلب مما ساهم في إحداث طلب غير متوازن.

واتهم جلال، السياسات التي أصدرها بنك السودان مؤخراً والخاصة بالصادرات الزراعية وصادر الثروة الحيوانية بلعب دور في تقليل عرض النقد الأجنبي بالإضافة إلى منشور الاستيراد، الذي يمنع استخدام الموارد الذاتية الذي أدى لخلق طلب “لا داعي له”.

وانتقد جلال، بعض الممارسات التي تتم بأسواق الذهب، على خلفية منشور الذهب الجديد الذي جعل مشترين يشترون الذهب بأعلى من الأسعار العالمية، لاستخدامه في جلب سلع أكثر ربحية.

وقال جلال، إنّ هذه الممارسات تنعكس سلباً على المنافسة، وتضر بعملية التجارة الخارجية، وتؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار ومعدلات التضخم، والتي بدورها تنعكس سلباً على قيمة الجنيه السوداني، وتابع: “نحن للأسف دائماً ما ندخل في حلقات مفرغة تاريخيًا وندفع ثمن السياسات الخاطئة التي تصدر من الممسكين بالملف الآقتصادي دون الالتفات لرأي القطاع الخاص”، متسائلاً: لمصلحة مَن يتم تدمير الاقتصاد من خلال نشاط المضاربين الجرئ داخل الأسواق..؟

وطالب بتدارك الأمر بأسرع ما يمكن والتدخل الفوري، لتعديل كل السياسات “الخاطئة” التي تحد من العرض وترفع الطلب.

السوداني