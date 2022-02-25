روسيا تعلن إرسال شركات للوقوف على فرص الاستثمار في السودان





بحث نائب رئيس مجلس السيادة ؛ محمد حمدان دقلو “حميدتي” مع نائب رئيس الوزراء الروسي ؛ اليكساندر نوفاك سبا تعزيز العلاقات بين البلدين.

و بحسب إعلام مجلس السيادة فقد أكد الجانبان ضرورة تكثيف التعاون في المجالات السياسية والدبلوماسية و الاقتصادية و تفعيل أنشطة اللجنة الوزارية السودانية الروسية.

و أشار حميدتي إلى ضرورة تعجيل تنفيذ اتفاقيات التعاون الموقعة بين وزارتي النفط في البلدين و التي تشمل مجالات التدريب وبناء القدرات وقطاع الكهرباء و الطاقة النووية للأغراض السلمية ، معلناً ترحيب السودان بانعقاد الدورة السابعة للجنة الوزارية الاقتصادية السودانية الروسية المشتركة بالخرطوم، خلال النصف الأول من هذا العام لرعاية أوجه التعاون الاقتصادي و الاستثماري، بما فيها مجالات الكهرباء و الغاز و النفط و تكريره.

من جانبه أكد نوفاك أن السودان يمثل شريكاً حقيقاً لبلاده في جميع المجالات، مشيراً إلى مستوى التنسيق والتعاون الكبيرين بينهما، معلناً استعداد حكومة بلاده لتفعيل جميع الاتفاقيات الاقتصادية السابقة و البدء في إرسال عدد من الشركات الروسية إلى السودان خلال شهر مارس المقبل للوقوف على الفرص المتاحة للاستثمار.

باج نيوز