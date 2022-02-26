شاهد بالصور.. صلاح قوش يزور بعثة المريخ في مصر.. أول ظهور علني له في مناسبة عامة، منذ 11 أبريل 2019





في أول ظهور علني له في مناسبة عامة، منذ 11 أبريل 2019 عقب الإطاحة بنظام البشير، سجل مدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق، الفريق أول صلاح قوش، زيارة لبعثة فريق المريخ بمقر إقامته بفندق راديسون بلو في العاصمة المصرية القاهرة.





والتقى قوش برئيس النادي حازم ونائبه الأول الجكومي، والبعثة الإدارية والفنية، بصفته عضو مجلس الشرف المريخي السابق. وأعلن قوش عن مؤازرته ودعمه للمريخ في البطولة الأفريقية والمحلية، وطالب الفريق ببذل كل الجهد حتى ينال إحدى بطاقتي التأهل في البطولة الأفريقية، وتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم الأفريقية والمحلية.

القاهرة: السوداني