شاهد بالفيديو: رشدي الجلابي يطلب الزواج من الراقصة السودانية أية افرو وتقول: شهريا بحتاج 900 دولار لمستحضرات تجميلي





كشفت الممثلة السودانية الشهيرة والراقصة والمودل “آية آفرو” في حوار مع قناة المطب الذي يقدمه المنتصر بالله على موقع يوتيوب أنها تصرف مستحضرات تجميل بمبلغ 900 دولار شهريا على نفسها والمثل السوداني بيقول مافي حلاوة بلا نار وقالت “أنا حلاوة”.

وأضافت أية (عندي موهبة الرقص منذ فترة طويلة ولم امتحن الشهادة الثانوية حتى الان وأنا حالياً غير مرتبطة وما حا أتزوج شاب صغير عايزة شوقر دادي من 40 الى 50 سنة).

وكانت المفاجأة في الحلقة دخول النجم الصاعد رشدي الجلابي وطلبه الزواج من أية افرو وقال لها “أنا عريسك أنا دا حبيبك، وغيرك ما داير أي زول، أنا دايرها هي بس حبيبتي والموضوع إنتهى”.



وقالت النجمة أية افرو (أنا بطبخ وبعرف أعمل قراصة فماما شايقية.

وقالت (محمد رمضان فنان عالمي وقدوتي في المجال الفني واحب اغانيه والدراما التي يقدمها وشارك لي فيديو وعمل لي تاقات لصفحتي).

وبحسب مشاهدة كوش نيوز للحلقة المرفقة غضبت اية افرو وخرجت من الأستديو بعد أن سألها مقدم الحلقة عن زواجها من وزير بصورة سرية وشقة في مصر وقالت انا غلطانة البقعد معاك ثم عادت مرة اخرى ونفت صحة زواجها من وزير وإعتذر لها مقدم الحلقة.

واضافت أية افرو أن لديها ترخيص من الوزارة الحكومية بممارسة الرقص التعبيري وقالت (أحب الرقص الشرقي فقال لها المذيع عقبال نسمع بيك الراقصة الأولى في السودان فضحكت).

الخرطوم (كوش نيوز)