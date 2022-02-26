المالية تفاجئ الموردين





انتقدت غرفة وكلاء التخليص بالبحر الأحمر، تأخير وزارة المالية الاتحادية خطابات الإعفاءات الخاصة بأرضيات الموانئ لكل مدخلات الإنتاج الزراعي في الوقت الذي تقوم فيه الجمارك بتطبيق الإعفاءات.

وقال عضو غرفة وكلاء التخليص أحمد ابراهيم النعيم ود اللواء لـ (الصيحة)، إن مدخلات الإنتاج الزراعي معفية من الجمارك ومن أرضيات الموانئ بصورة رسمية وفق سياسة الدولة بتشجيع القطاع الزراعي، وتجدّد الاعفاءات من وزارة المالية سنوياً في مطلع العام الجديد، وأوضح أن المالية لم تقم بذلك رغم مرور شهرين على بداية العام.

وأضاف بأنهم اتصلوا بهيئة الموانئ البحرية لمعرفة السبب وعلموا بأن المالية لم تقم بالتجديد.

من جانبهم، أفاد عدد من الموردين (الصيحة) بأنهم أدخلوا التراكتورات الزراعية تمشياً مع سياسة الدولة لكنهم فوجئوا بعدم تطبيق الإعفاءات والزيادة الكبيرة في الرسوم.

وطالبت غرفة وكلاء التخليص وموردون، وزارة المالية بسرعة تجديد خطاب الإعفاء وتوجيه هيئة الموانئ بتطبيقه.

الصيحة