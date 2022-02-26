بالصورة.. المئات من الأهالي يتقاطرون على منجم ذهب اكتشف حديثاً بكردفان





في مشهد مثير، وثق مقطع فيديو طالعته (كوش نيوز) لحظة عثور الأهالي على “منجم ذهب” بولاية كردفان.

وقال موثق الفيديو بأن المنحم عُثر عليه، جنوب حمرة الشيخ شمالي أم بادر، بمنطقة (الكومة)، وتم توزيع المساحة الواسعة التي عثر فيها على الذهب على جميع القبائل التي تسكن المنطقة من (كبابيش وحمر ورزيقات وزيادية وميدوب) وغيرهم.

وأشار موثق المقطع إلى الخير الباسط الذي هبط على أهل المنطقة من “التبري”، الذي يضاهي جبل عامر الغني بالمعدن النفيس، وفق قوله.

واظهر المقطع توافد المئات من المواطنين بسياراتهم دفع رباعي إلى المنطقة الخلوية، ينقبون عن المعدن الأصفر على عمق قريب من سطح الأرض.

حمرة الشيخ: (كوش نيوز)