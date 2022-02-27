توضيح من بنك الخرطوم بشأن طريقة التحويل الجديدة





أوضح بنك الخرطوم، أن على العملاء تحويل المبالغ المالية على ثلاثة أجزاء، بعد رفع سقف التحويلات إلى (5) ملايين جنيه.

وقال البنك في تغريدة على (تويتر) اليوم “أعزائنا نلفت إنتباهكم بأنه لأغراض تقليل المخاطر للعملاء يتم التحويل مجزءأ على 3 معاملات على النحو الآتي: 2 مليون كحد أقصى في المعاملة الأولى. 2 مليون كحد أقصى في المعاملة الثانية. 1 مليون كحد اقصى في المعاملة الاخيرة”.

وكان البنك أعلن في وقت سابقٍ اليوم، أنه استجابة لرغبة مستخدمي #خدمة_بنكك، تم رفع سقف التحويلات المالية اليومية إلى 5 مليون جنيه لكل عملاء بنك الخرطوم، بشكل تلقائي! دون الحاجة لزيارة الفرع لطلبها.

أعزائنا نلفت إنتباهكم بأنه لأغراض تقليل المخاطر للعملاء يتم التحويل مجزءأ على 3 معاملات على النحو الاتي :

2 مليون كحد أقصى في المعاملة الاولى .

2 مليون كحد أقصى في المعاملة الثانية.

1 مليون كحد اقصى في المعاملة الاخيرة.

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