توقعات بانفجار أسعار الدولار مقابل الجنيه بالسوق الموازي





كشفت متابعات “الاحداث نيوز” عن هدوء في التصاعد الجنوني لاسعار العملات الاجنبية بالسوق الموازي وسط الخرطوم .

وكشفت المتابعات عن تراجع في سعر الدولار بعد ان وصل 540 جنيه الدولار، غير ان تجار عملة ومراقبون وصفوا ذلك خلال حديثهم ل”الاحداث نيوز” بالهدوء الذي يسبق العاصفة ، وتوقعوا حدوث ما أسموه ب” الانفجار” في سعر الدولار لجهة قولهم ان سعر الدولار سيقفز الى 560 جنيها في الايام المقبلة ، وبرروا حديثهم لجهة وجود طلب عالي ودخول جهات للشراء بكميات كبيرة.

وقال متعاملون في سوق العملات ل”الاحداث نيوز” ان سعر شراء الدولار اليوم الاثنين بلغ 530 جنيها بينما بلغ سعر البيع 531 جنيها، فيما يحل سعر شراء الريال السعودي 134 جنيها وبلغ سعر البيع 135جنيها، في وقت يجل فيه سعر شراء الريال القطري 136 جنيها بينما بلغ سعر البيع 137 جنيها. وارتفع سعر شراء اليورو 575 جنيها بينما بلغ سعر البيع 580 جنيها ، وسجل سعر شراء الجنيه المصري 34 جنيها مقابل35 جنيها للبيع.

الخرطوم – رحاب عبدالله

الاحداث نيوز