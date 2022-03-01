وزير الري: السودان تضرر من تطاول أمد التفاوض حول سد النهضة





دعا وزير الري والموارد المائية المكلف ضو البيت عبد الرحمن منصور لضرورة التوصل لتفاهمات بين السودان ومصر وإثيوبيا تؤسس لعملية تفاوض سلسة وفعالة تحقق مصالح الشعوب عبر الاستفادة من فشل المفاوضات الماضية التي رعاها الاتحاد الأفريقي ولم تقُد لنتائج.

وقال وزير الري المكلف بعد استقباله أمس في مكتبه السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى في سياق لقاءاته لتحريك ملف التفاوض المتوقف، إن السودان هو الأكثر حاجة للتوافق بين الدول الثلاث بتأثره سلباً من تطاول أمد التفاوض دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وشدد ضو البيت إلى أن ما تبقى من بنود مختلف حولها بين السودان ومصر وإثيوبيا يحتاج لإرادة سياسية من جميع الأطراف.

وقدم السفير المصري التهنئة للوزير لتكليفه بالمنصب؛ وسلمه رسالة من نظيره المصري أكد فيها استعداد بلاده التام للتعاون والتنسيق في كافة المجالات.

وبحث الاجتماع الخطوة الإثيوبية الأحادية بتوليد الكهرباء من سد النهضة؛ وتطرق الاجتماع كذلك الى تفعيل آليات التعاون بين الطرفين والمضي بها قدماً لتحقيق الأهداف المشتركة وبين دول الإقليم ودول حوض النيل.

صحيفة اليوم التالي