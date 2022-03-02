عالمية
وزير الدفاع الأوكراني يعرض مبلغ ضخم على كل جندي روسي مقابل استسلامه
عرضت أوكرانيا على الجنود الروس الخروج من القتال واستسلامهم والحصول على أموال إذا فعلوا ذلك.
وكتب وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريسنيكوف على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “حددوا خياركم؛ اخرجوا دون أسلحة وبراية بيضاء”.
وعرض على كل جندي مستسلم ما يعادل أكثر من 40 ألف يورو.
وتابع ريسنيكوف: “من يرفض أن يكون شخصًا محتلاً يساعد في تقريب السلام؟ لن تكون هناك رأفة لمن يختار طريق المحتل”.
صحيفة المرصد
تعليق واحد
اهه وبعد ياخذ قروش امريكا التي دفعتة ليه هايمشئ وين روسيا ولي امريكا