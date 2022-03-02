لجنة مزارعي القضارف: فتح معبر القلابات الحدودي يوفر العمالة





أعلنت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف عن فتح معبر القلابات الحدودية مع الجارة إثيوبيا، مشيرين إلى أن فتح المعبر واحدة من مخرجات زيارة اللجنة للخرطوم مؤخراً ولقاءاتها مع الجهات المختصة، مؤكدين أن المعبر من أهم المعابر لدخول العمالة الإثيوبية التي يستفيد منها المزارعون في عمليات الحصاد، خاصة محصول القطن، باعتباره من المحصولات التي تحتاج لعمالة كبيرة في ظل عدم توفر الحصاد الآلي بالصورة المطلوبة، وناشدت اللجنة جميع المزارعين الاستفادة من المعبر في جلب العمالة التي تمكنهم من عمليات الحصاد منذ وقت مبكر.

الخرطوم : رحاب فريني

صحيفة السوداني