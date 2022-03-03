إدارة المخدرات تكشف عن انتشار مخيف لنوع جديد سريع الإدمان





قال الرائد شرطة د. حاتم الطيب الفكي المستشار العلمي للإدارة العامة للمخدرات إن هنالك انتشار كبير وبصورة مخيفة لمخدر “الآيس” في السودان.

وقال إنه من أكثر أنواع المخدرات انتشاراً وخطورة في العالم وذلك بسب سرعة إدمانة لدى المتعاطين، وأضاف أنه أصبح آفة تهدد الشباب السوداني بصفة خاصة.

وأشار في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق أن مراكز إدمان المخدرات بالسودان قليلة جداً مطالباً بضرورة الاهتمام بإنشاء مراكز لمعالجة إدمان المخدرات بالعاصمة والولايات.

صحيفة اليوم التالي