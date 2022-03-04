الدولار يحلق عاليا ويسجل رقما قياسيا جديدا في السودان





يوم الخميس ومغ نهاية نعاملات الأسبوع سجل الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي رقماً قياسيا جديدا في السودان، وظل الجنيه السوداني يشهد هبوطاً مستمراً بسبب الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من سنتين.

يوم الخميس 3 مارس 2022 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 535.00 جنيهاً بينما كان في متوسط الأسبوع الماضي نحو 520 جنيه.

وأعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الخميس 3 مارس 2022 م، وجاء السعر 444.59870 للدولار بينما قامت عدد البنوك التجارية بإعلان أسعار الدولار وتراوح بين 465 -466 جنيه للدولار، حيث توقفت البنوك من مطاردة السوق الموازي الذي بات يسيطر على الوضع ويقدم أسعارا أفضل من البنوك واأصبح الفرق نحو 70 جنيها للدولار الواحد.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 68.00 جنيها.

الخرطوم (كوش نيوز)