الترتيبات النهائية لحصاد القمح بالجزيرة





أعلن الدكتور عمر محمد مرزوق محافظ مشروع الجزيره أن إدارته تعكف على وضع الترتيبات النهائيه لمقابلة ملحمة حصاد القمح، بتوفير المدخلات من الخيش والحاصدات والمواد البترولية .

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة مشروع الجزيرة ببركات اليوم، واشار إلى تشكيل اللجنة العليا لمتابعة وإنجاح الحصاد وإصدار الضوابط المنظمة له وذلك لانطلاقته في منتصف مارس الجاري. لافتا إلى أن اللجنة الفنية بوزارة الزراعة الاتحادية تقدمت بمقترحها للسعر التركيزي لجوال القمح مستصحبة كلفة الانتاج والظروف العالمية وتقديمه لمجلس الوزراء توطئة لإعلان السعر خلال اليومين القادمين. كما أوضح السيد محافظ مشروع الجزيرة أن هذا الموسم واجه تحديات كبيرة منذ بدايته إلا أنه وبفضل جهود الإدارة وعزيمة المزارعين تم التغلب على العديد من المشاكل مما انعكس على الانتاجية العالية في محاصيل القطن، والذرة، وفول الصويا، والبدايات المبشرة للقمح .

وعدد محافظ مشروع الجزيرة الانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية من استرداد لأصول المشروع وتشغيل المحالج والورش الميكانيكية وتصنيع قطع الغيار ودعم أسطول الهندسة الزراعية، إلى جانب استيعاب المفصولين وإدخال التقانات الحديثة وحوسبة العمل الإداري وتدريب العاملين على مستوى الرئاسة والغيط في إطار التعاون المشترك بين إدارة المشروع والحكومة الفرنسية لتعزيز ورفع قدرات العاملين بالمشروع. وأعلن محافظ مشروع الجزيرة عن نتائج زيارته لتركيا مشيرا إلى أن الأيام القليلة القادمة ستشهد انزالا للاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين إدارة مشروع الجزيرة ومجموعة اتراكيا التركية والتي تضم 50 شركة لأرض الواقع في مجالات انتاج التقاوي من كل المحاصيل وتصنيع وتجميع المعدات الزراعية والجرارات وملحقاتها وتمليكها للمزارعين. من جانبه أوضح المهندس عثمان السماني مدير الإدارة الزراعية، أن ما تم في هذا الموسم من نجاح يجئ بفضل جهود ومتابعة إدارة المشروع خاصة في تمويل زراعة القطن وتوفير سماد اليوريا للقمح والذي كان بمثابة ملحمة حقيقية لادارة المشروع، مشيرا إلى أنه وبرغم التحديات الكبيرة التي واجهت الموسم الزراعي إلا أن إدارة المشروع استطاعت التغلب عليها خاصة في مجال الري والذي يعمل بتنسيق وتناغم تام مع إدارة المشروع وحلحة العديد من المشاكل رغم نقص آليات الحفر وضعف معينات الاداء. واشار المهندس ابراهيم محمد أحمد مدير الادارة الهندسية إلى حجم الأداء الذي انتظم اقسام وتفاتيش المشروع في إطار الحملة القومية لإعمار مشروع الجزيرة والتي أطلقها محافظ مشروع الجزيرة في السادس من مارس 2020م بقاعة الصداقه بالخرطوم والتي اثمرت عن مساهمات الحادبين على مصلحة المشروع من أبنائه والجهات ذات الصلة مشيرا للمكاتب والمنازل التي تم الفراغ من صيانتها وتأهيلها بما يؤمن استقرار العاملين بالغيط وسط الحقول .

سونا